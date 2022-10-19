iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер добыл разгромную победу над Колосом

Донецкий клуб без проблем обыграл оппонента.
Сегодня, 18:55
Шахтер - Колос / УПЛ
Шахтер - Колос / УПЛ
0 0 0

В среду, 19 октября, в рамках 8 тура УПЛ Шахтер встречался с Колосом. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В первом тайме был забит всего один мяч. Голом отметился вингер донецкого клуба Михаил Мудрик. Украинец распечатал ворота соперника на 8-й минуте.

Во второй половине встречи Шахтер сумел еще дважды поразить ворота Колоса. На 47-й минуте Лукас Тейлор отметился голом, а уже через 10 минут Мудрик оформил дубль, установив финальный счет на табло.

После 8 туров Шахтер идет на втором месте с 19 очками, а Колос занимает 7 строчку, набрав 11 баллов.

Статистика матча Шахтер - Колос 8 тура чемпионата Украины

Шахтер - Колос 3:0     
Голы: Мудрик, 8, 57, Тейлор, 47

Владение мячом: 58% - 42%      
Удары (в створ): 12(5) - 4(3)
Атаки: 87 - 44

Шахтер: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля (Тейлор, 46), Назарина, Степаненко (Джурасек, 62), Судаков (Крисков, 76), Мудрик (Петряк, 62), Зубков, Сикан (Траоре, 61)

Колос: Волынец, Зозуля, Новак, Чоботенко, Емец, Ореховский (Богданов, 46), Смирный (Задоя, 76), Мякушко (Кузик, 88), Болбат (Исаенко, 76), Ильин, Безбородько (Попов, 61).

Предупреждение: Безбородько

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Колос
0 0 0

Статьи по теме

УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Мудрик - о победе над Динамо: Боженька дает тем, кто работает Мудрик - о победе над Динамо: Боженька дает тем, кто работает
Йовичевич: Победа над Динамо - это плод нашей работы Йовичевич: Победа над Динамо - это плод нашей работы
"Невероятные ошибки": Луческу озвучил причины поражения Динамо в матче с Шахтером "Невероятные ошибки": Луческу озвучил причины поражения Динамо в матче с Шахтером
Помочь журналистам

Видео

Блок-шот Эмбиида и данк ЛеБрона - в ТОП-10 моментов НБА
Блок-шот Эмбиида и данк ЛеБрона - в ТОП-10 моментов НБА

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Бадоса опустилась вниз
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Оже-Альяссим вошел в ТОП-10
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Европа20:53
Боруссия пробилась в следующий этап Кубка Германии, обыграв Ганновер
Украина20:22
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Бокс19:58
Стало известно, с кем сразится Уайлдер в следующем бою
Европа19:51
Голкипер Милана может пропустить ЧМ-2022 из-за травмы
Украина19:30
УПЛ: календарь и результаты матчей
Украина19:22
Минай на выезде одолел Металлист 1925
Украина19:07
Кучер объяснил осечку Днепра-1 в матче с Ингульцом: Даже на ничью могли не наиграть
Украина18:55
Шахтер добыл разгромную победу над Колосом
Бокс18:32
"Готовы к диалогу": Менеджер Уайлдера сделал заявление по поводу боя с Джошуа
Киберспорт18:21
The International 2022: онлайн-трансляция матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK