Шахтер добыл разгромную победу над Колосом

В среду, 19 октября, в рамках 8 тура УПЛ Шахтер встречался с Колосом. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В первом тайме был забит всего один мяч. Голом отметился вингер донецкого клуба Михаил Мудрик. Украинец распечатал ворота соперника на 8-й минуте.

Во второй половине встречи Шахтер сумел еще дважды поразить ворота Колоса. На 47-й минуте Лукас Тейлор отметился голом, а уже через 10 минут Мудрик оформил дубль, установив финальный счет на табло.

После 8 туров Шахтер идет на втором месте с 19 очками, а Колос занимает 7 строчку, набрав 11 баллов.

Статистика матча Шахтер - Колос 8 тура чемпионата Украины

Шахтер - Колос 3:0

Голы: Мудрик, 8, 57, Тейлор, 47

Владение мячом: 58% - 42%

Удары (в створ): 12(5) - 4(3)

Атаки: 87 - 44

Шахтер: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля (Тейлор, 46), Назарина, Степаненко (Джурасек, 62), Судаков (Крисков, 76), Мудрик (Петряк, 62), Зубков, Сикан (Траоре, 61)

Колос: Волынец, Зозуля, Новак, Чоботенко, Емец, Ореховский (Богданов, 46), Смирный (Задоя, 76), Мякушко (Кузик, 88), Болбат (Исаенко, 76), Ильин, Безбородько (Попов, 61).

Предупреждение: Безбородько