Мудрик за последние 10 дней забил ровно половину своих голов за карьеру
Вингер Шахтера до этого не отличался бомбардирским талантом.
Фланговый полузащитник донецкого Шахтера Михаил Мудрик отметился очередным своим забитым мячом в Лиге чемпионов, поразив ворота шотландского Селтика.
Для хавбека этот гол стал уже четвертым за последние полторы недели.
До этого Мудрик отличился мячом в ворота Динамо Киев, а затем оформил дубль в ворота Колоса.
Стоит отметить, что всего за всю взрослую карьеру Михаил забил всего восемь голов - два из них в этом сезоне Лиги чемпионов, а еще два в прошлом розыгрыше УПЛ.
Все голы Мудрика:
УПЛ – 5
Лига чемпиона - 3
Кубок Украины - 0
Сборная – 1 (не официальный)
В составе национальной сборной Украины Мудрик забивал лишь в своем дебютном матче против Борусии Менхенгладбах, но тот мяч не учитывается как официальный.