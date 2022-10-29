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Александрия в концовке матча смогла вырвать ничью у Шахтера

Донецкий клуб упустил возможность добыть три очка.
Сегодня, 20:55
Шахтер - Александрия / УПЛ
Шахтер - Александрия / УПЛ
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В субботу, 29 октября, в рамках 10 тура УПЛ Шахтер принимал Александрию. Матч завершился вничью со счетом 2:2.

Команды уже в первом тайме смогли распечатать друг другу ворота. На гол Андрея Цурикова Шахтер ответил забитым мячом Богдана Михайличенко.

В начале второй половины встречи защитник донецкого клуба Лукас Тейлор заработал удаление, оставив свою команду в меньшинстве. Данное событие не помешало хозяевам забить еще один гол, чтобы выйти вперед и приблизиться к победе.

Испортил триумфальное настроение Шахтеру Александр Демченко, который своим голом на 87-й минуте принес ничью своей команде.

Шахтер - Александрия 2:2
Голы: Михайличенко, 42, Мудрик, 82 - Цуриков, 5, Демченко, 87

Шахтер: Трубин - Л. Тейлор, Кривцов, Бондарь, Михайличенко - Степаненко (Матвиенко, 62) - Зубков (Петряк, 67), Бондаренко (Судаков, 61), Назарина, Мудрик - Сикан (Траоре, 62).

Александрия: Билык - Мирошниченко, Мельник, Бабогло, Цуриков - Демченко, Рыбалка (Волошин, 85), Дришлюк (Ковалец, 64) - Калитвинцев, Кожушко (Шулянский, 73), Третьяков.

Предупреждение: Л. Тейлор - Дришлюк, Демченко, Бабогло, Кожушко

На 56-й минуте был удален Лукас Тейлор (Шахтер) (второе предупреждение).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер александрия
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