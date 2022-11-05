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Заря - Металлист 3:2: обзор матча и результат игры 05.11.2022

Луганская команда дважды отыгрывалась по ходу встречи, заработав в итоге три очка.
Сегодня, 15:46
Заря Луганск / ФК Заря
Заря Луганск / ФК Заря

В субботу, 5 ноября, Заря в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского принимала Металлист.

Весь первый тайм подопечные Патрика ван Леувена атаковали ворота гостей, но именно они первыми пропустили. Владимир Бражко возле собственной штрафной отдал пас прямо на соперника, которого в итоге завалил на газон Максим Имереков. Арбитр назначил пенальти, который был реализован самим пострадавшим, Евгением Подлепенцом.

За 20 минут до конца встречи "черно-белые" все-таки отыгрались, благодаря голу Вячеслава Чурко. Однако спустя всего две минуты блестящий удар из-за пределов штрафной удался Сергею Панасенко.

Вся драма началась на 89-й минуте, когда едва вышедший на поле Дмитрий Мишнев получил подарок от соперника прямо в штрафной, после чего мощно пробил в ближний угол ворот Ореста Костика.

А на последних секундах поединка луганчане получили право на угловой. Арсений Батагов головой скинул мяч, а Евгений Шахов изменил траекторию полета мяча в противоположный угол, принеся своей команде победу.

Сыграв десять туров, Заря занимает третье место чемпионата Украины, заработав 22 очка. Металлист пока что занимает шестое место с 14-ю очками, но его по итогам тура может обойти Верес.

Статистика матча Заря - Металлист 11-го тура УПЛ

Владение мячом: 60% - 40%
Удары: 19 - 8
Удары в створ: 11 - 4
Атаки: 111 - 70

Заря - Металлист 3:2
Голы: Чурко 72, Мишнев 88, Шахов 90+3 - Подлепенец 58 (пен.), Панасенко 74

Заря: Мацапура, Бутко, Бражко, Чурко (Лунев 88), Булеца (Шахов 78), Русин (Антюх 78), Имереков, Нагнойний (Хлань 59), Батагов, Кирюханцев (Мишнев 88), Данченко

Металлист: Костик, Мизюк, Ралюченко, Панасенко, Картушов, Подлепенец, Демченко, Каплиенко, Танковский, Романюк, Чидомере (Рязанцев 44)

Предупреждения: Бражко – Костик, Картушов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Заря Луганск Металлист Харьков

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