Ворскла и Днепр-1 не смогли выявить между собой сильнейшего

Гости прервали свою победную серию из четырех матчей.

В воскресенье, 13 ноября, в рамках 13-го тура УПЛ Ворскла принимала Днепр-1. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

На гол хавбека Александра Пихеленка хозяева смогли ответить забитым мячом защитника Василия Кравца.

После 13-ти туров Ворскла занимает 9-ю строчку с 15-ю баллами, а Днепр-1 идет на первом месте с 32-мя очками.

Ворскла - Днепр-1 1:1

Голы: Кравец, 67 - Пихаленок, 25

Ворскла: Потрошитель – Пердута, Зайков, Яворский, Кравец – Скляр (Павлюк, 38), Челядин (Толи, 81) – Олейник, Юрченко (Фелипе, 81), Бацула – Стапанюк.

Днепр-1: Валеф – Адамюк (Бузанелло, 59), Сваток, Сарапий, Амаш – Рубчинский (Гомес, 70), Когут (Логинов, 70) – Танчик, Пихалонок, Громов (Назаренко, 50) – Довбик.

Предупреждения: Челядин, 45, Юрченко, 74 – Гомес, 80.