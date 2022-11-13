Ворскла и Днепр-1 не смогли выявить между собой сильнейшего
Гости прервали свою победную серию из четырех матчей.
В воскресенье, 13 ноября, в рамках 13-го тура УПЛ Ворскла принимала Днепр-1. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
На гол хавбека Александра Пихеленка хозяева смогли ответить забитым мячом защитника Василия Кравца.
После 13-ти туров Ворскла занимает 9-ю строчку с 15-ю баллами, а Днепр-1 идет на первом месте с 32-мя очками.
Ворскла - Днепр-1 1:1
Голы: Кравец, 67 - Пихаленок, 25
Ворскла: Потрошитель – Пердута, Зайков, Яворский, Кравец – Скляр (Павлюк, 38), Челядин (Толи, 81) – Олейник, Юрченко (Фелипе, 81), Бацула – Стапанюк.
Днепр-1: Валеф – Адамюк (Бузанелло, 59), Сваток, Сарапий, Амаш – Рубчинский (Гомес, 70), Когут (Логинов, 70) – Танчик, Пихалонок, Громов (Назаренко, 50) – Довбик.
Предупреждения: Челядин, 45, Юрченко, 74 – Гомес, 80.