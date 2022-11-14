Рух и Минай разошлись миром, обменявшись голами

Команды поделили между собой очки.

В понедельник, 14 ноября, в рамках 13-го тура УПЛ Рух принимал Минай. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

В первом тайме хозяевам удалось выйти вперед на 23-й минуте. Хавбек Юрий Климчук удачно реализовал 11-метровый удар.

Во второй половине встречи гости отыгрались усилиями Ивана Трубочкина. Защитник на 63-й минуте возобновил паритет, а как оказалось позже, установил и финальный счет.

Рух за 13 туров набрал 12 очков и занимает 11-е место, а Минай идет на 13-й строчке, набрав 10 баллов.

Рух - Минай 1:1

Голы: Климчук, 23 пен - Трубочкин, 63

Рух: Ледвий – Лях, Слюбик, Слюсар, Роман – Сапуга, Федорчук (Довгий, 39) – Климчук, Таллес, Соломон-Отабор – Карабин (Альваренга, 70).

Минай: Бандура – Дмитрук, Немчанинов, Горин, Гончар (Трубочкин, 41) – Хахлев, Витенчук – Кулиев, Твердохлеб (Байдал, 57), Воробчак (Чуев, 74) – Колесник (Рогозинский, 73).

Предупреждения: Роман, 4, Климчук, 19, Федорчук, 24, Слюсар, 63 – Горин, 30, Немчанинов, 43