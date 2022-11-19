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Днепр-1 - Шахтер: видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Предлагаем вам следить вместе с ISPORT.ua за выступлениями команд в турнире.
Сегодня, 09:27
Днепр-1 - Шахтер / СК Днепр-1
Днепр-1 - Шахтер / СК Днепр-1

В субботу, 19 ноября, в рамках центрального матча 14-го тура чемпионата Украины Днепр-1 сыграет с донецким Шахтером.

Команды идут в лидерах турнирной таблице, борясь за чемпионство. Днепровский клуб занимает первую строчку с 32 баллами после 12 сыгранных игр, а "горняки" идут вторыми с 27 очками после 12 матчей.

Начало встречи Днепр-1 - Шахтер в 13:00.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция встречи Днепр-1 - Шахтер:

Напомним, на ISPORT доступен календарь матчей чемпионата Украины по футболу.

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