Минай добыл минимальную победу над Металлистом

В воскресенье, 20 ноября, Минай встречался с Металлистом в рамках 14-го тура чемпионата Украины. Поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече был забит под занавес встречи. На 86-й минуте Вишневский после передачи Дмитрука отправил мяч в сетку ворот гостей.

После 14-ти туров Минай идет на 11-м месте с 13-ю баллами, а Металлист занимает 10-ю строчку, набрав 15 очков.

Минай - Металлист 1:0

Голы: Вишневский, 87.

Минай: Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Горин, Трубочкин (Рогозинский, 90+2), Хахлев, Витенчук, Кулиев (Колесник, 77), Твердохлиб, Воробчак (Касимов, 90+2), Вишневский (Байдал, 88).

Металлист: Костык - Мызюк, Клименчук, Романюк (Шамич, 58), Каплиенко, Ралюченко, Коркишко (Кныш, 19), Багачанский (Панасенко, 58), Пидлепенец, Картушов (Демченко, 84), Прядун.

Предупреждения: Трубочкин, 90+1, Колесник, 90+5 - Романюк, 50, Клименчук, 56, Ралюченко, 69, Шамич, 90.