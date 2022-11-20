Только ноябрь? Не проблема: Лунин уже установил елку - первую в жизни для его сына

Украинская семья в Мадриде готовится к приближающимся Рождеству и Новому Году.

В нынешнем сезоне Андрей Лунин сумел принять участие сразу в шести играх мадридского Реала подряд, чего с ним ни разу не случалось - все из-за травмы Тибо Куртуа.

Украинский голкипер выдал солидные выступления, однако вернулся на скамейку запасных, как только первый номер "бланкос" восстановился и был готов играть.

По сообщениям СМИ, эти матчи убедили руководство "Королевского клуба" в необходимости заключения нового контракта с Луниным. А пока испанская Ла Лига ушла на перерыв из-за чемпионата мира в Катаре, Андрей вместе со своей семьей уже вовсю готовится к предстоящим праздникам.

У себя в Instagram Лунин опубликовал фото и видео, где он держит на руках своего сына, показывая ему установленную в доме елку - первую елку в жизни младенца.

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Правда, Андрея не смутило, что сейчас только ноябрь, а до Рождества еще месяц. Зато порадовал сына, что более важно.