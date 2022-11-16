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Азар: Если Реал летом скажет, чтобы я ушел - я приму это

При этом бельгиец хочет получать больше игрового времени, чтобы доказать свою состоятельность.
Сегодня, 00:32
Эден Азар пытается обыграть игроков Эльче / Getty Images
Эден Азар пытается обыграть игроков Эльче / Getty Images

Начав тренироваться со сборной Бельгией в преддверии чемпионата мира в Катаре Эден Азар дал интервью испанскому изданию Marca, в котором рассказал о своей ситуации в мадридском Реале.

"Когда я не играю, мне тяжело, а если играю, то, конечно, футбол приносит мне удовольствие. Футбол — это моя жизнь, и я просто хочу играть. На чемпионате мира я должен доказать всем, что могу играть в футбол. Люди сомневаются в том, что я до сих пор могу это делать".

"Я понимаю, что люди во мне сомневаются. Это нормально. Я игрок, который не играл много матчей в течение трех лет. Я могу это понять. Я должен показать, что когда играю, я делаю это хорошо".

"В январе я вряд ли уйду, потому что у меня семья и мне нравится город. Но летом возможно, что я уеду. У меня есть еще один год по контракту, и это решение клуба".

"Если мне скажут: "Эден, спасибо за четыре года, но ты должен уйти", я должен буду принять это, потому что это нормально. Но я хотел бы больше играть, больше показывать, что я могу играть, что я хороший игрок".

Напомним, что Бельгия на групповой стадии финальной части чемпионата мира встретится с Канадой Марокко и Хорватией. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эден Азар Реал Мадрид Ла Лига

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