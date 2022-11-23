Шахтер в голевой перестрелке оказался сильнее Ворсклы

В среду, 23 ноября, в рамках 15-го тура УПЛ Шахтер принимал Ворсклу. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:2.

Донецкий коллектив сумел за 47 минут забить два гола, однако Ворскла смогла сделать невероятный камбэк. За половину тайма гости отыграли два мяча, однако этого оказалось мало.

Под занавес встречи Михаил Мудрик реализовал 11-метровый, принеся тем самым победу своей команде.

После 15-ти туров Шахтер идет на втором месте с 30-ю очками, а Ворскла занимает 6-ю строчку, набрав 18 баллов.

Шахтер - Ворскла 3:2

Голы: Судаков, 27, Крысков, 47, Мудрик, 86 - Сефери, 62, Челядин, 75