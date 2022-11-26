Ингулец добыл минимальную победу над Вересом

В субботу, 26 ноября, в рамках 15-го тура УПЛ Ингулец принимал Верес. Матч завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол в данной встрече забил форвард Артем Ситало. 33-летний украинец отметился на 13-й минуте матча.

После 15-ти туров чемпионата Украины Ингулец идет на 12-м месте с 13-ю баллами, а Верес занимает 8-ю строчку, набрав 17 баллов.

Ингулец - Верес 1:0

Гол: Ситало, 13

Ингулец: Паламарчук – Запорожец, Клименко (Коробенко, 54), Марусич (Одарюк, 64), Ситало (Близниченко, 77), Кучеренко, Смоляков, Нагиев (Сидоренко, 77), Ковалев, Поспелов, Кухарук (Сакив, 77)

Верес: Когут – Гагун, Вовченко, Дахновский (Сергийчук, 79), Лебеденко, Г. Пасич, Кучеров, Мирошник, Е. Пасич, В. Шарай, Гайдучик

Предупреждения: Одарюк 65, Запорожец 73 – Вовченко 40, Сергийчук 81, В. Шарай 85, Когут 90+1

Удаление: В. Шарай 85