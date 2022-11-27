Колос обыграл Львов в матче с удалением и пенальти

В рамках матча 15-го тура чемпионата Украины по футболу ФК Львов принимал Колос и не смог набрать очки в этом матче.

В первом тайме команды редко тревожили друг друга и не нанесли ни одного удара в створ ворот, более того, львовяне совсем не пробовали пробивать по воротам Волынца.

После перерыва Львов был более активным и атаковал гораздо лучше, но забить смог Колос. На 68-й минуте львовянин Муравский нарушил правила и был изъят с поля, а Павел Ореховский реализовал 11-метровый удар.

Отыграться хозяева не смогли и матч так и завершился минимальной победой Колоса.

Львов — Колос 0:1

Гол: Орихорский, 69 (с пенальти)

Удары (в створ): 4(4) - 5(1)

Владение мячом: 50% – 50%

Угловые: 5 – 3

Желтые карточки: 1 - 3

Львов: Ильющенков - Никитюк, Васильев, Муравский - Полегенько, Вовкун (Шишка, 59), Мильченко, Симинин - Бойко (Ременяк, 80, Михайлов, 85)), Бугай, Ничь (Крушинский, 46)

Колос: Волынец — Зозуля, Новак, Чоботенко, Емец — Ореховский (Мякушко, 79), Милько, Богданов — Болбат (Задоя, 79), Безбородько (Лысенко, 70), Смирный (Ильин, 55)

Удаление: Муравский, 68