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Ворскла - обладатель Кубка Украины среди женщин

Полтавский коллектив уверенно обыграл претендента на медали.
Сегодня, 13:59
Ворскла / ФК Ворскла
Ворскла / ФК Ворскла

В пятницу, 2 декабря, состоялся финал Кубка Украины среди женщин. В решающей игре участие принимали Ворскла и Колос.

Полтавский коллектив сумел одержать победу, выиграв встречу со счетом 2:0.

Стоит отметить, что Ворскла забила два быстрых гола, а их авторами стали Котик и Калинина.

Ворскла - Колос 2:0
Голы: Калинина (2), Котик (18)

В турнирной таблице чемпионата Украины среди женщины Ворскла идет на первом месте, имея 30 очков за 10 игр. Что касается Колоса, то команда расположилась на четвертом месте с 18 баллами после девять матчей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кубок Украины ворскла Колос

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