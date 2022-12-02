Ворскла - обладатель Кубка Украины среди женщин
Полтавский коллектив уверенно обыграл претендента на медали.
В пятницу, 2 декабря, состоялся финал Кубка Украины среди женщин. В решающей игре участие принимали Ворскла и Колос.
Полтавский коллектив сумел одержать победу, выиграв встречу со счетом 2:0.
Стоит отметить, что Ворскла забила два быстрых гола, а их авторами стали Котик и Калинина.
Ворскла - Колос 2:0
Голы: Калинина (2), Котик (18)
В турнирной таблице чемпионата Украины среди женщины Ворскла идет на первом месте, имея 30 очков за 10 игр. Что касается Колоса, то команда расположилась на четвертом месте с 18 баллами после девять матчей.