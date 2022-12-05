Верес расстался сразу с тремя игроками

Верес на совем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества сразу с тремя игроками.

Отныне Роман Мирошник, Михаил Сергийчук и Сергей Шестаков не являются футболистами ровненского клуба.

Мирошник стал игроком Вереса летом 2020 года и провел за команду 51 матч, забив два гола.

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Сергийчук - воспитанник "красно-черных". Дебютировал за первую команду в 16-летнем возрасте во Второй лиге сезона-2007/08. За все время он отыграл 135 матчей, в которых отличился 26 раз.

Шестаков из всей троицы провел в Вересе меньше всего времени. Он подписал контракт с командой Юрия Вирта летом 2021 года. Из-за тяжелых травм он вышел на поле только девять раз.