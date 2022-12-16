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Милан претендует на Мудрика, несмотря на неудачную попытку подписать его минувшим летом

Вингер Шахтера может последовать по пути Андрея Шевченко, став игроком "россонери".
Сегодня, 01:10
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Милан все никак не продлит контракт со своим лидером Рафаэлем Леау. Контракт 23-летнего португальца с клубом подойдет к концу летом 2024 года.

Как оказалось, действующие чемпионы Италии еще прошлым летом пытались подписать другого игрока на случай, если Леау будет продан. По информации Джанлуки Ди Марцио, на которого ссылается SempreMilan, этим игроком мог стать Михаил Мудрик.

"Мудрик - действительно хороший игрок. Милан хотел купить его прошлым летом на случай ухода Рафаэля Леау, но он был слишком дорог для них", — сказал Ди Марцио. "Сейчас Арсенал пытается обеспечить его трансфер, потому что знает, что имеет дело с очень талантливым игроком. Но получится ли купить его в январе, я не знаю".

"Несомненно, он (Арсенал) находится в выгодном положении, чтобы купить его. Но Шахтер — жесткий партнер по переговорам, и он, вероятно, запросит за него около 35 миллионов евро".

Ранее стало известно, что Арсенал сделал Мудрика своей приоритетной целью на январское трансферное окно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Шахтер Донецк Михаил Мудрик

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