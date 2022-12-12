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Мудрик - приоритетная цель Арсенала на зимнее трансферное окно

Обоюдный интерес всех сторон должен помочь этому трансферу осуществиться уже в январе.
Сегодня, 10:48
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Отличные выступления Михаила Мудрика в Лиге чемпионов и Украинской Премьер-лиге сезона-2022/23 повысили интересу к нему со стороны европейских грандов.

Последние несколько месяцев 21-летнего украинца связывают с переходом в лондонский Арсенал, который заинтересован в футболисте донецкого Шахтера.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, "канониры" сделали Мудрика своей приоритетной целью на зимнее трансферное окно.

По информации источника, на данный момент пока что нет никаких договоренностей ни с "горняками", ни с самим игроком. Однако стороны уже ведут переговоры и Михаил был бы рад переехать на Туманный Альбион.

Потенциальная сумма трансфера может быть равной менее 100 миллионов евро, которые запрашивают "оранжево-черные".

Ранее директор по футболу Шахтера Дарио Срна заявил, что украинский клуб хочет получить за своего талантливого игрока не меньше, чем Астон Вилла получила от Манчестер Сити за трансфер Джека Грилиша.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Шахтер Донецк Михаил Мудрик

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