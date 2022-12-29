Ингулец официально получил нового главного тренера

Ингулец объявил о назначении на пост главного тренера 54-летнего специалиста Сергея Ковальца.

Об этом клуб из Петрового сообщил на своем официальном сайте.

В тренерском штабе команды также продолжат работать Младен Бартулович, Богдан Шуст и Владислав Лупашко.

Ранее Ковалец работал в Украине Металлистом, Львовом, Александрией, запорожским Металлургом, Оболонью и Черноморецем. С 2012 по 2015 год он возглавлял молодежную сборную Украины.

Напомним, что Ингулец в середине ноября отправил в отставку Сергея Лавриненко. Временно обязанности главного тренера исполнял Младен Бартулович.

Первую часть украинской Премьер-лиги Ингулец завершил на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков в 14 матчах.