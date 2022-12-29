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Ингулец официально получил нового главного тренера

Команду из Петрового возглавил известный специалист.
Сегодня, 11:32
Сергей Ковалец / Getty Images
Сергей Ковалец / Getty Images

Ингулец объявил о назначении на пост главного тренера 54-летнего специалиста Сергея Ковальца.

Об этом клуб из Петрового сообщил на своем официальном сайте.

В тренерском штабе команды также продолжат работать Младен Бартулович, Богдан Шуст и Владислав Лупашко.

Ранее Ковалец работал в Украине Металлистом, Львовом, Александрией, запорожским Металлургом, Оболонью и Черноморецем. С 2012 по 2015 год он возглавлял молодежную сборную Украины.

Напомним, что Ингулец в середине ноября отправил в отставку Сергея Лавриненко. Временно обязанности главного тренера исполнял Младен Бартулович.

Первую часть украинской Премьер-лиги Ингулец завершил на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 13 очков в 14 матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Ингулец Сергей Ковалец Украинская Премьер-лига

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