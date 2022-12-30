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"Cмотрел как на инопланетянина": Луческу рассказал, каким запомнил Пеле

Румынский специалист поделился воспоминаниями о легендарном бразильце.
Сегодня, 14:29
Мирча Луческу / Getty Images
Мирча Луческу / Getty Images

Главный тренер Динамо Мирча Луческу рассказал, как встречался с легендарным Пеле, который накануне ушел из жизни.

В частности, румынский специалист вспомнил, как пересекался с "Королем футбола" перед чемпионатом мира-1970, а также играл против него на том мировом первенстве на групповом этапе, когда бразильцы одержали победу 3:2, а Пеле отличился дублем.

"В Румынии есть что-то от Пеле. У меня есть его футболка. С тех пор я ее даже не стирал, на ней до сих пор следы от травы. Я был довольно близок к нему по возрасту. У него был необыкновенный образ, я смотрел на него как на инопланетянина.

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В январе 1970 года, за полгода до финального турнира чемпионата мира, я был в турне по Бразилии. Я жил в Плазе на знаменитой Копакабане, в том самом отеле, куда приезжали бразильцы для медицинского осмотра и физических тестов. Мы пробыли вместе несколько дней. Вратарь сборной Некула Рэдукану вышел перед нами и взял Пеле на руки, более того, он даже немного сжал его. Я потом разговаривал с ним, и это нам помогло, потому что я видел, какие бразильцы. Раньше мы их немного боялись.

Потом этот страх исчез, хотя они и впечатляли нас своей физической конституцией. Мы не привыкли видеть бразильцев такими физически крепкими, пусть невысокими, но с развитой мускулатурой.

Я не помню, разговаривал ли я с Пеле перед игрой или мы просто столкнулись там, на траве. Моя футболка, та, которую я подарил Пеле, как я понимаю, выставлялась ФИФА в музее футбола в москве, на ЧМ-2018. Наверное, ее кто-то подарил", - рассказал Луческу в комментарии Digisport.ro.

Напомним, что Пеле умер в больнице 29 декабря после борьбы с раком.

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