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Кривбасс объявил о подписании чемпиона мира

Криворожский клуб подписал третьего новичка.
Сегодня, 10:38
Даниил Бескоровайный
Даниил Бескоровайный

Криворожский Кривбасс официально объявил о подписании защитника Даниила Бескоровайного.

Украинский клуб подписал футболиста у словацкого ДАК 1904.

Стороны заключили контракт на три года. Даниил будет выступать за Кривбасс под 13 номером.

 

Отметим, что 23-летний Бескоровайный является воспитанником школы ДЮСШ-1 Кривбасс-84. В 2019 году в составе сборной Украины U-20 на чемпионате мира в Польше он выиграл золото.

Ранее сообщалось, что Кривбасс оформил полноценный трансфер опорного полузащитника.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниил Бескоровайный

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