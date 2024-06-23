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Дорогой новичок Полесья выбыл на долгий срок - журналист

Даниил Бескорованый порвал кресты.
Сегодня, 14:17
Даниил Бескоровайный / ФК Полесье
Даниил Бескоровайный / ФК Полесье

Свежее приобретение Полесья Даниил Бескоровайный выбыл на длительный срок, пишет журналист Игорь Бурбас.

По его информации, защитник получил разрыв крестообразных связок.

Это случилось во время одной из тренировок во время летних сборов команды. Вероятные термины восстановления - около шести месяцев.

Напомним, что Полесье купило Бескоровайного у Кривбасса за 600 тысяч евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Даниил Бескоровайный

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