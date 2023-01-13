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Вратарь Динамо рассказал, кого из врачей недолюбливает

Руслан Нещерет рассказал о прохождении медосмотра.
Сегодня, 14:54
Руслан Нещерет / ФК Динамо Киев
Руслан Нещерет / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо вернулось к работе после зимнего отпуска и уже прошло традиционное медицинское обследование.

Голкипер команды Руслан Нещерет поделился с пресс-службой команды своим мнением о посещении врачей.

"Как обычно новый год начался для нас с традиционного медобследования, это для нас уже привычное дело. Проснулся раньше, чтобы быстрее пройти всех врачей и иметь время на отдых перед вечерней тренировкой", - начал игрок.

Рассказал футболист о том, к какому врачу ходит без особого удовольствия.

"Опасений не было, но есть давняя нелюбовь к окулистам. Хотя со зрением все хорошо", - с улыбкой сообщил парень.

"Первая тренировка прошла как всегда – немного побегали, немного позанимались в тренажерном зале. Утром занимались на поле и на тренажерах, а вечером – на поле с мячами".

Свое мнение о врачах также высказал защитник Денис Попов.

"В принципе, медосмотр много времени не занял. Все это привычно для нас, традиционно дважды в год проходим, так что все знакомо. Опасений особых никаких нет – уверенно захожу к любому врачу", - цитирует игрока официальный сайт клуба.

Несколько дней назадДинамо назвало соперников, с которыми сыграет на турецком тренировочном сборе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Руслан Нещерет

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