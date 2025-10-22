iSport.ua
Нещерет отреагировал на критику Динамо

Голкипер гранда оценил состояние команды.
Вчера, 23:15       Автор: Антон Федорцив
Вратарь киевского Динамо Руслан Нещерет пообщался с журналистами перед 2-м туром Лиги конференций. Украинец поделился ожиданиями от противостояния с турецким Самсунспором.

"Думаю, справедливо критикуют, ведь вы сами видите результаты. Но я считаю, что бывают матчи, когда просто у нас не залетает и залетает у соперников. У нас, можно сказать, такая черная полоса. Но, видите ли, в чемпионате мы не проигрываем, но и не выигрываем.

"Поэтому я считаю, что последнюю игру мы провели на достаточно высоком уровне просто не повезло. А в команде мы профессионалы, должны делать свою работу, не обращать внимание на критику и пытаться делать то, что приносило нам результат", – цитирует кипера официальный сайт клуба.

В нынешнем сезоне Нещерет провел 14 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей. Он сумел сохранить ворота нетронутыми в четырех матчах. Статистика в еврокубках – 7 поединков (3 "сухих").

Напомним, тренер Александр Шовковский оценил уровень соперника в Лиге конференций.

