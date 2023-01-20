Динамо отправилось на сбор в Турцию

В пятницу, 20 января, киевское Динамо отправилось на зимний тренировочный сбор в Турцию, где продолжит подготовку к весенней части сезона.

Главный тренер команды Мирча Луческу взял игроков по расширенному составу. Футболисты молодежной команды будут работать под руководством Игоря Костюка, тренировочный процесс будет координироваться штабом первой команды.

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Отметим, что сбор продлится больше месяца. В рамках программы подготовки Динамо проведет большое количество спаррингов, а некоторые соперники уже известны: Рапид (Вена, Австрия), Марибор (Словения) и Аустрия Лустенау (Австрия).

Ранее сообщалось, что футболист Динамо перешел во Львов.