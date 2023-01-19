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Хавбек Динамо, игравший в аренде в Заре, перешел во Львов

Полузащитник присоединился к команде Олега Дулуба.
Сегодня, 18:45
Ахмед Алибеков / ФК Львов
Ахмед Алибеков / ФК Львов

Хавбек киевского Динамо Ахмед Алибеков следующий год проведет в составе Львова, сообщает официальный сайт клуба.

24-летний полузащитник перешел во львовскую команду на правах аренды, рассчитанной на один год. В новом коллективе он будет выступать под шестым номером.

Напомним, что предыдущие полтора года Алибеков провел в составе луганской Зари. Однако за все время он принял участие только в пяти матчах, записав на свой счет один гол.

Будучи воспитанником Динамо, Ахмед Алибеков сыграл за первую команду киевлян всего восемь раз, отметившись одной голевой передачей.

Ранее Львов объявил о подписании контракта с бывшим нападающим Ворсклы и Десны.

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