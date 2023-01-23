Кривбасс сыграет с представителем Болгарии: онлайн-трансляция матча
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Во вторник, 24 января, криворожский Кривбасс проведет свой первый спарринг в рамках подготовки ко второй части чемпионата Украины.
В соперниках у команды Юрия Вернидуба будет представитель Болгарии - Хебир.
В рамках текущего сезоне Хебир идет на предпоследнем месте в чемпионате Болгарии.
Матч Кривбасс - Хебир состоится в Белеке на стадионе Limak Arcadia Football Center. Начало встречи - в 15:00 по Киеву.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Кривбасс - Хебир:
Онлайн-трансляция будет доступна 24 января в 15:00 по Киеву.
Напомним, в турнирной таблице УПЛ Кривбасс идет на восьмом месте, имея 18 очков.
Ранее сообщалось, что Кривбасс объявил о подписании чемпиона мира.