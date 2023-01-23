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Кривбасс сыграет с представителем Болгарии: онлайн-трансляция матча

Следите за событиями противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 15:18

Во вторник, 24 января, криворожский Кривбасс проведет свой первый спарринг в рамках подготовки ко второй части чемпионата Украины.

В соперниках у команды Юрия Вернидуба будет представитель Болгарии - Хебир.

В рамках текущего сезоне Хебир идет на предпоследнем месте в чемпионате Болгарии. 

Матч Кривбасс - Хебир состоится в Белеке на стадионе Limak Arcadia Football Center. Начало встречи - в 15:00 по Киеву.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Кривбасс - Хебир:

Онлайн-трансляция будет доступна 24 января в 15:00 по Киеву.

Напомним, в турнирной таблице УПЛ Кривбасс идет на восьмом месте, имея 18 очков.

Ранее сообщалось, что Кривбасс объявил о подписании чемпиона мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс

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