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Динамо оконфузилось в первом спарринге на тренировочном сборе

Киевская команда потерпела разгромное поражение от австрийского Рапида.
Сегодня, 21:31
Рапид разгромил Динамо в контрольном матче / ФК Динамо Киев
Рапид разгромил Динамо в контрольном матче / ФК Динамо Киев

Во вторник, 24 января, Динамо провело первый контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции.

Соперником команды Мирчи Луческу стал венский Рапид, который нанес "бело-синим" болезненное поражение со счетом 0:4.

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Австрийская команда вышла вперед после автогола Ильи Забарного, а после счет удвоил Гвидо Бургшталлер. В начале второй половины встречи он оформил дубль, а точку в поединке поставил Кристоф Кнасмюллер.

Динамо Киев - Рапид Вена 0:4

Голы: Забарный, 13 (аг), Бургшталлер, 32, 48, Кнасмюллер, 80

Динамо (первый тайм): Нещерет, Кенджера, Попов, Забарный, Вивчаренко, Сидорчук, Кабаев, Гармаш, Караваев, Лонвейк, Ванат

Динамо (второй тайм): Нещерет (Моргун, 75), Дубинчак, Бурда, Сирота, Кравченко, Шепелев, Яцык, Андриевский, Диалло, Леднев, Ванат (Волошин, 60)

В ближайшие дни Динамо также проведет спарринги с Марибором (28 января) и Аустрией Лустенау (31 января).

Также стало известно, что киевская команда встретится в контрольных матчах с Лудогорцем (3 февраля) и Шкендией (6 февраля).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Рапид Вена

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