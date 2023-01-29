Кендзера остаток сезона проведет в ПАОКе

Киевское Динамо рассталось с Томашем Кендзерой до конца нынешнего сезона.

Правый фулбек остаток кампании-2022/23 проведет в греческом ПАОКе на правах аренды, о чем было объявлено на официальном сайте киевлян. Поляк будет выступать под 16-м номером.

Контракт Кендзеры с Динамо действует до лета 2024 года. Из-за военного вторжения россии в Украину 28-летний игрок вторую половину сезона-2021/22 провел на родине в Лехе, после чего вернулся в расположение "бело-синих", где отыграл первую часть этого сезона.

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В нынешнем сезоне Томаш Кендзера принял участие в 18 матчах Динамо во всех турнирах, отметившись 2 голевыми передачами.

Напомним, что недавно в ПАОК на правах свободного агента перешел экс-игрок Металлиста и Шахтера Тайсон, ранее разорвавший контракт с Интернасьоналом.