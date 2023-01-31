"Оставляю часть своей души и сердца": прощание Кривцова с Шахтером

Сергей Кривцов - игрок Интер Майами. Донецкий Шахтер отпустил в Северную Америку защитника, который отдал команде почти 13 лет своей игровой карьеры.

В прощальном интервью пресс-службе "горняков", Сергей поделился своими эмоциями от перехода в клуб MLS.

"Еще вчера я знал эту информацию", - сказал Кривцов. "Был такой подъем эмоциональный, но сегодня утром, как говорится, грусть и тоска. Почти 13 лет в этой команде, где я оставляю огромную часть своей души и своего сердца. И это эмоционально очень тяжело".

"'Это очень счастливый этап моей жизни. Здесь я сделал себя: благодаря клубу, тренерам, которые меня воспитывали, команде, которая всегда поддерживала, очень хорошему коллективу, президенту, менеджменту".

Украинец верит, что вскоре уже в качестве фаната он посетит матч "оранжево-черных" на Донбасс Арене.

"В этой команде все идеально! Наверное, нет в мире такого клуба, где все так рассчитано до мелочей. Я очень рад, что провел 13 лет в такой команде, как Шахтер .Я верю, что в ближайшее время приеду уже как ярый болельщик Шахтера на Донбасс Арену и еще раз увижу эту атмосферу на стадионе,, поддерживая команду".

"Очень благодарен болельщикам за поддержку. Тем более в эти непростые для Украины времена они нас поддерживают. К сожалению, мы сейчас не можем играть для них на стадионах из-за опасности, но я верю, что вскоре мы увидимся и наш стадион будет заполнен верными болельщиками".

Напомним, что Сергей Кривцов стал лишь шестым украинцем, который сыграет в MLS. Ранее до него в Северной Америке выступали футболисты, эмигрировавшие из Украины в 1990-х годах.