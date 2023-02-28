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Официально: Ротань назначен и.о главного тренера сборной Украины

Украинский специалист выведет главную команду на первый матч квалификации к ЧЕ-2024.
Сегодня, 13:11
Руслан Ротань / УАФ
Руслан Ротань / УАФ

Сборная Украины получила временно исполняющего обязанности главного тренера. Им стал Руслан Ротань.

Украинский специалист будет возглавять сборную до начала действия контракта Сергея Реброва, переговоры с которым продолжает вести исполком УАФ.

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Таким образом, Ротань будет наставником "сине-желтых" на матче против сборной Англии, который пройдет уже 16 марта этого года и станет первым в отборе к ЧЕ-2024.

В пресс-релизе УАФ также отмечается, что контракт с Ребровым, который примет национальную команду после Ротаня, будет действителен до 30 июня 2024 с возможностью пролонгации до 2026 года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Руслан Ротань

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