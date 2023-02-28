Трубин совершил грубую ошибку, приведшую к голу Миная

В матче перенесенного 9-го тура УПЛ, где встретились Шахтер и Минай, Анатолий Трубин пропустил курьезный гол.

"Горняки" рзево начали матч и к 15-й минуте вели в счету 2:0. Однако игрокам Миная удалось немного нивеллировать преимущество дончан, благодаря ошибке вратаря Шахтера.

Назарий Воробчак решился на дальний удар. Мяч был проыстым для голкипера, однако Анатолий не удержал круглого в руках, и тот вкатился в ворота.

И такая ошибка вдвойне любопытней на фоне обсуждений дальнейшей судьбы Трубина в Шахтере.

Напомним, ранее 21-летний голкипер изъявил желание покинуть донецкий клуб.