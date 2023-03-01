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"Желаю, чтобы ты не успел спрятаться": Алиев выдал тираду в адрес Дзюбы, поддержавшего путина

Экс-игрок сборной Украины оставил послание любителю ручной работы.
Сегодня, 18:44
Александр Алиев / https://www.instagram.com/aliev_sasha8/?hl=ru
Александр Алиев / https://www.instagram.com/aliev_sasha8/?hl=ru

Первый день весны получился достаточно насыщенным на события и заявления.

Так, сначала российский (псевдо)футболист Артем Дзюба выразил свою поддержку россии, которая вторглась на территорию Украины и совершает геноцид украинцев, а также своему царю владимиру путину.

Эта новость не прошла мимо бывшего игрока Динамо и сборной Украины Александраа Алиева. У себя в Instagram он опубликовал видео, в котором обратился к Дзюбе.

"Всем привет. Сейчас прочитал статью о Дзюба-др*чь, который др*чит на своего путлера. Он так и сказал. Знаешь, Дзюба-др*чь, я тебе хочу пожелать одного: чтобы все те ракеты, которые будут лететь на Москву, чтобы ты даже не успел спрятаться вместе со своим путлером".

"Чтобы вы почувствовали, что такое война. А если ты говоришь "Убейте меня", давай сюда, в Украину. Скажи "Я хочу воевать" в п*дерастической армии россии". Приезжай сюда, здесь ты не надолго задержишься, убьют тебя".

"Знаешь, я хочу еще передать болельщикам Локомотива: чтобы вы знали, у меня много есть подписчиков из Локомотива, которые смотрят за мной. Чтобы вы знали, какой п*дарас сейчас играет в вашем клубе. Он этого не заслуживает. Удачи, Дзюба-др*чь".

Напомним, что ранее хорватские фанаты провели акцию, во время которой поддержали пленных бойцов Азова.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война война с россией Александр Алиев

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"Желаю, чтобы ты не успел спрятаться": Алиев выдал тираду в адрес Дзюбы, поддержавшего путина
"Желаю, чтобы ты не успел спрятаться": Алиев выдал тираду в адрес Дзюбы, поддержавшего путина

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