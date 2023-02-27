Хорватские фанаты поддержали пленных воинов Азова

В воскресенье, 26 февраля, состоялся центральный матч 23-го тура чемпионата Хорватии между загребским Динамо и Хайдуком, в котором столичная команда разгромила своего ближайшего преследователя со счетом 4:0.

Во время поединка фанаты хозяев поля устроили на трибунах стадиона Максимир акцию в поддержку бойцов полка Азов, многие из которых до сих пор находятся в плену у российских террористов после героической обороны Мариуполя.

Болельщики призвали освободить украинских героев, развернув баннеры с надписями "Free Azov" и "Героям слава".

Также на стадионе были замечены украинские флаги, а фанаты держали шарфы с именами погибших и скандировали "Слава Украине!".

Напомним, что во время одного из матчей чемпионата мира-2022 в Катаре представители ФИФА отобрали у болельщиков украинский флаг с символикой Азова.