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Хорватские фанаты поддержали пленных воинов Азова

Болельщики устроили соответствующую акцию во время матча национального первенства.
Сегодня, 14:35
Хорватские фанаты поддержали украинских героев
Хорватские фанаты поддержали украинских героев

В воскресенье, 26 февраля, состоялся центральный матч 23-го тура чемпионата Хорватии между загребским Динамо и Хайдуком, в котором столичная команда разгромила своего ближайшего преследователя со счетом 4:0.

Во время поединка фанаты хозяев поля устроили на трибунах стадиона Максимир акцию в поддержку бойцов полка Азов, многие из которых до сих пор находятся в плену у российских террористов после героической обороны Мариуполя.

Болельщики призвали освободить украинских героев, развернув баннеры с надписями "Free Azov" и "Героям слава".

Также на стадионе были замечены украинские флаги, а фанаты держали шарфы с именами погибших и скандировали "Слава Украине!".

Напомним, что во время одного из матчей чемпионата мира-2022 в Катаре представители ФИФА отобрали у болельщиков украинский флаг с символикой Азова.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война с россией Динамо Загреб полк АЗОВ

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