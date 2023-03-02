Николини: Шахтер рассматривает себя как клуб, который не обязан продавать лидеров

Карло Николини, ассистент директора по футболу донецкого Шахтера Дарио Срны, высказался о трансферной политике клуба.

Итальянец считает, что "горняки" не обязаны легко расставаться с лидерами.

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"Мы не хотим, чтобы уходили наши лучшие игроки. Никто. Мы также хотели удержать Мудрика, но не могли не принять предложение, которое поступило, даже с разбитым сердцем. Наша идея - покупать игроков у других клубов, а не наоборот.

Мы рассматриваем себя, как клуб такого уровня, на котором не обязаны никого продавать. Очевидно, что мы никого не держим. Если поступают предложения, то они рассматриваются", - сказал Николини.

Стоит отметить, что в прошедшее зимнее трансферное окно Шахтер продал Михаила Мудрика в Челси и Сергея Кривцова в Интер Майами, но в то же время не отпустил Николая Матвиенко в Брайтон.