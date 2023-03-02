iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Николини: Шахтер рассматривает себя как клуб, который не обязан продавать лидеров

Ассистент директора по футболу "горняков" высказался о политике клуба.
Вчера, 23:36
Шахтер / shakhtar.com
Шахтер / shakhtar.com

Карло Николини, ассистент директора по футболу донецкого Шахтера Дарио Срны, высказался о трансферной политике клуба.

Итальянец считает, что "горняки" не обязаны легко расставаться с лидерами.

Читай также: Одинаково отношусь и к уборщику, и к президенту: кто такой новичок Шахтера

"Мы не хотим, чтобы уходили наши лучшие игроки. Никто. Мы также хотели удержать Мудрика, но не могли не принять предложение, которое поступило, даже с разбитым сердцем. Наша идея - покупать игроков у других клубов, а не наоборот.

Мы рассматриваем себя, как клуб такого уровня, на котором не обязаны никого продавать. Очевидно, что мы никого не держим. Если поступают предложения, то они рассматриваются", - сказал Николини.

Стоит отметить, что в прошедшее зимнее трансферное окно Шахтер продал Михаила Мудрика в Челси и Сергея Кривцова в Интер Майами, но в то же время не отпустил Николая Матвиенко в Брайтон.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер

Статьи по теме

Николини: Если бы мы вылетели от Ренна, то не было бы возможности выезжать заграницу Николини: Если бы мы вылетели от Ренна, то не было бы возможности выезжать заграницу
Заря объявила о подписании лучшего бомбардира юношеского чемпионата Украины Заря объявила о подписании лучшего бомбардира юношеского чемпионата Украины
Одинаково отношусь и к уборщику, и к президенту: кто такой новичок Шахтера Одинаково отношусь и к уборщику, и к президенту: кто такой новичок Шахтера
Шахтер Донецк: все трансферы Шахтер Донецк: все трансферы
Помочь журналистам

Видео

Голевая передача и предассист Зинченко в обзоре матча Арсенал - Эвертон 4:0
Голевая передача и предассист Зинченко в обзоре матча Арсенал - Эвертон 4:0

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина впервые поднялась в ТОП-30, Ястремская сделала большой рывок
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: этапом в Нове-Место возобновляется Кубок мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:56
The Lima Major 2023: Gladiators без проблем разгромили Entity
Киберспорт00:52
ESL Pro League Season 17: Heroic одолели BIG, Imperial уступили SAW
Европа00:46
Реал впервые практически за год проиграл в домашнем матче
Европа00:44
Реал - Барселона 0:1: Видео гола и обзор матча Кубка Испании
Европа00:38
Лишь раз в противостоянии Реала и Барсы проигравший в первом домашнем матче прошел дальше
Европа00:33
Бускетс стал рекордсменом по количеству побед в Эль-Классико
Европа00:20
Агент Холланда высказался о возможном переходе в Реал
Европа00:00
Николини: Если бы мы вылетели от Ренна, то не было бы возможности выезжать заграницу
Вчера, 23:56
Европа23:56
Барселона обыграла Реал в ужасном матче
Европа23:50
Защитник Манчестер Сити рассматривает вариант со сменой команды
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK