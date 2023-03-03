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Кривбасс - Колос 1:0 обзор матча и результат игры 03.03.2023

Криворожский клуб приблизился к зоне еврокубков.
Сегодня, 14:59
Кривбасс - Колос / fckryvbas.com
Кривбасс - Колос / fckryvbas.com

В пятницу, 3 марта, стартовал 16-й тур чемпионата Украины по футболу. В рамках соревновательного дня встречались Кривбасс и Колос.

Судьбу противостояния решил единственный забитый гол. Автором победного мяча стал защитник криворожской команды Виталий Вернидуб, который отметился голом на 61-й минуте.

Ковалевский клуб старался избежать поражения, но сделать этого не удалось.

В турнирной таблице чемпионата Украины Кривбасс поднялся на шестое место, набрав 21 балл. Колос идет следом с 20 очками. В следующем туре подопечные Юрия Вернидуба сыграют с донецким Шахтером, а Колос примет Рух.

Статистика матча Кривбасс - Колос в рамках 16-го тура УПЛ

Кривбасс - Колос 1:0
Гол: Вернидуб, 61

Владение мячом: 52%-48%
Удары по воротам: 10-7
Удары в створ: 6-0
Угловые: 8-3

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Колос

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