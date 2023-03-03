Кривбасс - Колос 1:0 обзор матча и результат игры 03.03.2023

В пятницу, 3 марта, стартовал 16-й тур чемпионата Украины по футболу. В рамках соревновательного дня встречались Кривбасс и Колос.

Судьбу противостояния решил единственный забитый гол. Автором победного мяча стал защитник криворожской команды Виталий Вернидуб, который отметился голом на 61-й минуте.

Ковалевский клуб старался избежать поражения, но сделать этого не удалось.

В турнирной таблице чемпионата Украины Кривбасс поднялся на шестое место, набрав 21 балл. Колос идет следом с 20 очками. В следующем туре подопечные Юрия Вернидуба сыграют с донецким Шахтером, а Колос примет Рух.

Статистика матча Кривбасс - Колос в рамках 16-го тура УПЛ

Кривбасс - Колос 1:0

Гол: Вернидуб, 61

Владение мячом: 52%-48%

Удары по воротам: 10-7

Удары в створ: 6-0

Угловые: 8-3