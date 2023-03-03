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Металлист - Рух: онлайн-трансляция матча 05.03.2023 УПЛ

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Металлистом и Рухом в украинской Премьер-лиге.
Сегодня, 17:52
Металлист - Рух / УПЛ
Металлист - Рух / УПЛ

В воскресенье, 5 марта, в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги Металлист будет принимать в гостях Рух.

В очередной из воскресных встреч всего тура сойдутся команды из нижней части турнирной таблицы, занимающие 11-ю и 12-ю строчки соответственно.

Поединок состоится в Ужгороде на стадионе Авангард. Стартовый свисток запланирован на 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Металлист - Рух

Трансляция матча 16-го тура украинской Премьер-лиги между Металлистом и Рухом будет доступна в этой новости 5 марта и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

Обе команды проведут свои первые матчи в этом году после зимнего перерыва. Перед паузой клубы не радовали своих фанатов хорошими результатами, однако сумели в последних двух матчах не проиграть.

В данный момент на счету Метталиста 16 очков в турнирной таблице УПЛ, а Рух набрал 14 баллов.

На ISPORT также доступны расписание и результаты матчей УПЛ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ трансляция

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