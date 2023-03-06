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Кривбасс - об отказе клубов от Joma: В таких заявах больше хайпа и популизма

Криворожский клуб пока не может позволить себе отказаться от технического спонсора.
Сегодня, 13:14
ФК Кривбасс
ФК Кривбасс

Испанская компания Joma недавно стала фигурантом скандала, когда один русский клуб представил новую форму именно от этого бренда.

После этого львовские Карпаты объявили о прекращении сотрудничества с Joma, а УАФ обратилась в компанию с просьбой объяснить ситуацию, ведь именно испанцы "одевают" сборные Украины.

Свое заявление на этот счет опубликовал и Кривбасс, который также сотрудничает с этим брендом.

"Для нас, как и для всего футбольного сообщества Украины, стало неприятным сюрпризом то, что компания JOMA была замечена в сотрудничестве с клубом, представляющим страну 404. Ранее уже походила ситуация с другим клубом, но тогда представители испанского бренда заверили об отсутствии любого - каких-либо официальных контрактов, тогда сама экипировка была базовой и закупалась в других странах, но на этот раз ситуация выглядит совсем иначе.

Мы обратились с официальным запросом к представителю компании JOMA в Украине и ждем от них четкой позиции и полного выхода компании с рынка страны-агрессора. На период рассмотрения ситуации ФК Кривбасс приостанавливает выполнение всех рекламных обязательств, указанных в контракте.

Почему мы не можем полностью отказаться от использования экипировки JOMA, как об этом объявили некоторые украинские клубы? Пока это невозможно, и в таких заявлениях больше хайпа и популизма.

Например приведем вам количество необходимой экипировки для функционирования всех команд клуба и Академии:

  • В мужской команде ФК Кривбасс по состоянию на март 2023 года используется 53 разновидности экипировки. Футболисты, тренеры и персонал - это более 50 человек, поэтому выходит примерно 3000 единиц на команду.
  • В женской команде 49 разновидностей экипировки JOMA составляет около 2000 единиц.
  • Команда Кривбасс U-19 имеет 30 разновидностей, а это более 1000 единиц.
  • Футбольная Академия Кривбасс - это 500 детей, у каждого из которых по меньшей мере 10 единиц, а на всех более 5000 единиц экипировки.

Учитывая войну, которая продолжается в нашей стране, существуют проблемы с логистикой, и заказа в таком объеме нужно ждать минимум 5-6 месяцев у любого производителя. Мы даже не говорим об изготовлении и нанесении логотипов, номеров и других знаков на клубную экипировку. Поэтому полностью сменить технического партнера можно не раньше чем через полгода, до старта сезона-2023/24.

Еще раз подчеркиваем: мы ждем в ближайшее время четкую позицию от руководства компании JOMA и полный выход с рынка страны-агрессора. В противном случае мы будем вынуждены искать себе нового технического партнера.

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