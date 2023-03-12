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"Русне п***а": Кривбасс вышел на матч с Шахтером в футболках с ярким посланием

Криворожский клуб креативно подошел к решению вопроса с техническим спонсором.
Сегодня, 18:20
Кривбасс - Шахтер / shakhtar.com
Кривбасс - Шахтер / shakhtar.com

В рамках шестнадцатого тура чемпионата Украины Кривбасс сыграл с Шахтером.

На матч подопечные Юрия Вернидуба вышли в форме с ярким посланием.

Слева на футболках команды была зашифрованная надпись: "Русне п***а".

Стоит отметить, что надпись на футболках появилась вместо логотипа технического спонсора Joma, который недавно попал в скандал после того, как питерский зенит представил новую форму от этого производителя.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер кривбасс

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