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Металлист - Александрия 0:0 обзор матча и результат игры 17.03.2023

Команды сыграли в нулевую ничью в рамках чемпионата Украины.
Сегодня, 14:55
УПЛ
УПЛ

В пятницу, 17 марта, стартовал 18-й тур чемпионата Украины, в котором сыграли Металлист и Александрия.

В первом тайме подопечные Руслана Ротаня больше контролировали игру, доминировали и старались за счет владения найти слабые зоны у ворот соперника. Однако подобная тактика успехов не принесла.

После перерыва харьковчане включились, что немного добавило красок в игру. Несмотря на это, счет в матче не удалось открыть. Поединок завершился в нулевую ничью.

В турнирной таблице чемпионата Украины Александрия идет на пятом месте с 28 баллами, а Металлист занимает 13-ю строчку с 17 очками. В следующем туре команда Ротаня сыграет с Ворсклой, а харьковчане - с Колосом.

Статистика матча Металлист - Александрия в рамках 18-го тура УПЛ

Металлист - Александрия 0:0

Владение мячом: 39%-61%
Удары по воротам: 8-4
Удары в створ: 4-3
Угловые: 4-9

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия металлист

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