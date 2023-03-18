Стало известно, сколько Динамо заработало за еврокубковый сезон

Киевляне не смогли проявить себя должным образом в Европе.

Киевское Динамо не пробилось в еврокубковую весну по итогам осеннего выступления.

Команда Мирчи Луческу начинал свой путь в квалификации Лиги чемпионов, однако на стадии плей-офф вылетели от португальской Бенфики.

В рамках Лиги Европы "бело-синие" встречались с Фенербахче, кипрским АЕК Ларнака и французским Ренном. По итогу шести игр команда сыграла лишь раз вничью, что привело к вылету из турнира.

По итогам еврокубкового сезона-2022/23 Динамо получит выплату в размере 12,67 млн евро. Данная сумма составляет почти 20% от общей суммы призовых для украинских клубов.

Ранее стало известно, сколько Шахтер заработал за еврокубковый сезон.