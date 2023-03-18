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Стало известно, сколько Шахтер заработал за еврокубковый сезон

"Горняки" заработали наибольшую сумму среди украинских клубов.
Сегодня, 11:22
Шахтер / ФК Шахтер Донецк
Шахтер / ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер завершил еврокубковый сезон-2022/23, проиграв в 1/8 финала Лиги Европы нидерландскому Фейеноорду.

Команда Игоря Йовичевича оказалась в Лиге Европы, выйдя с третьего места группы Лиги чемпионов. "Горняки" добыли победу над Лейпцигом, а также трижды сыграли вничью - с Реалом и дважды с Селтиком. В плей-офф Лиги Европы Шахтер обыграл Ренн, однако затем вылетел из турнира.

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По итогу еврокубкового сезона-2022/23 "горняки" сумели заработать - 43.6 миллиона евро, что является 2/3 от общей суммы доходов украинский клубов в 63,4 млн евро.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы.

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