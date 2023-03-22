Два игрока сборной Украины заболели во время сборов

А матч против Брентфорда будет закрытым для болельщиков и СМИ.

Сегодня сборная Украины прибыла на треиноворочную базу Брентфорда, где оказалось, что из состава выбыло двое игроков.

В утренней тренировке приняло участие лишь 23 игрока, не хватало Сергея Сидорчука и Виктора Цыганкова.

Также Андрей Ярмоленко продолжает заниматься по индивидуальной программе.

Позднее Руслан Ротань встретился с журналистами и объяснил, что Цыганков и Сидорчук игрока простудились, потому медицинский штаб посоветовал им отдыхать в гостинице.

Также тренер подтвердил, что завтра состоится закрытый товарищеский матч между сборной Украины и Брентфордом. Он будет недоступен для болельщиков и прессы.