Харьковский Металлист подписал контракт с испанским защитником Роберто Корралом.

Как сообщает официальный сайт харьковчан, левый фуллбек продолжит карьеру в составе команды Перицы Огненовича. Новичок выбрал себе 33-й номер.

Роберто Коралл - воспитанник Вальядолида, которым с 2018 года владеет легенда футбола Роналдо. 25-летний испанец находился в структуре клуба до 2021 года, в основном выступая за вторую команду "бело-фиолетовых". Всего отыграл 102 матча за клуб.

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По возвращению из аренды из Нумансии в августе 2021 года Коррал разорвал контракт с Вальядолидом.

Лишь в январе 2022 года он нашел себе новую команду, которой стала польская Корона, в составе которой игрок провел 21 матч и записал на свой счет один гол.