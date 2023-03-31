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Металлист - Колос: онлайн-трансляция матча 19-го тура УПЛ

На ISPORT.ua доступна онлайн-трансляция поединка между Металлистом и Колосом в украинской Премьер-лиге.
Сегодня, 18:33
Металлист - Колос / upl.ua
Металлист - Колос / upl.ua

В субботу, 1 апреля, состоится матч 19-тура УПЛ между Металлистом и Колосом. Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени в Ужгороде на стадионе Авангард.

Металлист подходжит к этому матчу с серией из 11 матчей без побед. В турнирной таблице харьковчане занимают предпоследнюю строчку, опережая лишь ФК Львов, а потому команда будет играть на победу.

У Колоса же дела несколько лучше, команда довольно прочно закрепилась в середине турнирной таблицы. Однако подопечные Ярослава Вишняка показывают не самые стабильные выступления, потому от них можно ожидать чего угодно.

Смотреть онлайн трансляцию матча Металлист - Колос

Трансляция матча 19-го тура украинской Премьер-лиги между Металлистом и Колосом будет доступна в этой новости 1 апреля и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

Харьковскому клубу крайне необходимы три очка, потому команда должна выложиться по полной. Однако вряд ли стоит ожидать яркий матч с большим количеством голов.

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