Металлист и Верес повторили рекорд чемпионата Украины

В поединке УПЛ было забито чрезвычайное количество голов.

На ужгородском стадионе Авангард состоялся матч чемпионата Украины между Металлистом и Вересом.

Команды сыграли в феноменальную ничью, ведь забили оба коллектива по пять голов, а один из них был чрезвычайно красивым.

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Таким образом команды повторили рекорд Украины, ведь больше десяти голов никогда в нашем первенстве не забивали.

Матчи УПЛ с десятью голами:

Шахтер - Торпедо Запорожье 9:1 (16.05.1997)

Шахтер - Ворскла 7:3 (20.09.1998)

Нива Тернополь - Динамо 3:7 (27.08.2000)

Динамо - Карпаты 7:3 (19.08.2007)

Динамо - Металлург Донецк 9:1 (06.10.2013)

Говерла - Шахтер 3:7 (09.05.2015)

Волынь - Металлург Запорожье 9:1 (29.11.2015)

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023.