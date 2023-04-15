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Металлист и Верес повторили рекорд чемпионата Украины

В поединке УПЛ было забито чрезвычайное количество голов.
Сегодня, 15:15
Металлист и Верес выдали сверхрезультативную ничью / УПЛ
Металлист и Верес выдали сверхрезультативную ничью / УПЛ

На ужгородском стадионе Авангард состоялся матч чемпионата Украины между Металлистом и Вересом.

Команды сыграли в феноменальную ничью, ведь забили оба коллектива по пять голов, а один из них был чрезвычайно красивым.

Читай также: Металлист и Верес на двоих забили десять голов, но победителя не определили

Таким образом команды повторили рекорд Украины, ведь больше десяти голов никогда в нашем первенстве не забивали.

Матчи УПЛ с десятью голами:

  • Шахтер - Торпедо Запорожье 9:1 (16.05.1997)
  • Шахтер - Ворскла 7:3 (20.09.1998)
  • Нива Тернополь - Динамо 3:7 (27.08.2000)
  • Динамо - Карпаты 7:3 (19.08.2007)
  • Динамо - Металлург Донецк 9:1 (06.10.2013)
  • Говерла - Шахтер 3:7 (09.05.2015)
  • Волынь - Металлург Запорожье 9:1 (29.11.2015)

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ металлист верес чемпионат Украины Украинская Премьер-лига

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