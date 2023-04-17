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Шахтер платит клубам за отобранные у Днепра-1 очки - источник

Цена вопроса - 75 тысяч долларов.
Сегодня, 20:46
Днепр-1 - Шахтер / upl.ua
Днепр-1 - Шахтер / upl.ua

Футбольный комментатор Игорь Цыганик обвинил донецкий Шахтер в дополнительной финансовой мотивации других клубов.

По словам Цыганика, донецкий клуб платит другим командам УПЛ за то, чтобы они отбирали очки у главного конкурента "горняков" Днепра-1.

"Нужно говорить о стимуляции соперников. И это происходит. В частности, Шахтер предлагает за то, что любая команда отберет очки у Днепра-1, они предлагают кругленькую сумму. Около 75 тысяч долларов", – сказал Цыганик в эфире своей программы на Youtube.

В текущем сезоне подопечные Кучера потеряли очки лишь в шести матчах, у них три поражения и три ничьих. При этом команда занимает вторую строчку в чемпионате, отставая от лидера на семь очков.

Последнее поражение днепрян случилось как раз в последнем туре УПЛ, где Днепр-1 уступил луганской Заре.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Днепр-1

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