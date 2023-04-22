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Дальний удар Степаненко вывел Шахтер вперед в матче с Динамо

Ошибка Нещерета также сыграла свою роль в эпизоде.
Сегодня, 18:23
Тарас Степаненко / shakhtar.com
Тарас Степаненко / shakhtar.com

В субботу, 22 апреля, в рамках 22 тура УПЛ Динамо принимает на своем поле Шахтер.

Уже на 12-й минуте встречи донецкий клуб сумел выйти вперед. Забитый мяч на свой счет записал хавбек Шахтера Тарас Степаненко.

Украинец нанес дальний удар по воротам Руслана Нещерета, однако голкипер допустил ошибку при попытке отбить мяч, ввиду чего киевский уступает в один гол.

Напомним, на ISPORT также доступна онлайн-трансляция матча Динамо - Шахтер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Динамо Киев Тарас Степаненко Руслан Нещерет

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