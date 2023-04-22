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Андриевский шедевральным ударом со штрафного поразил ворота Шахтера

Вашему вниманию видео эффектного гола полузащитника Динамо в матче УПЛ.
Сегодня, 21:22
Андриевский сравнял счет в матче с Шахтером / ФК Динамо Киев
Андриевский сравнял счет в матче с Шахтером / ФК Динамо Киев

В субботу, 22 апреля, киевское Динамо встречалось на своем поле с донецким Шахтером в центральном матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.

Команды не определили сильнейшего в противостоянии, обменявшись голами и завершив поединок вничью 1:1.

Читай также: Динамо и Шахтер обменялись голами, но выявить сильнейшего не смогли

Счет в матче на 12-й минуте удалось открыть гостям благодаря точному дальнему удару Тараса Степаненко, а отыгрались динамовцы усилиями Александра Андриевского, который ближе к концу встречи эффектно исполнил штрафной.

На 82-й минуте поединке полузащитник Динамо пробил в правый верхний угол, и мяч от перекладины залетел в ворота без шансов для голкипера Анатолия Трубина, который даже не попробовал среагировать.

Напомним, на ISPORT доступно видео всех голов и лучших моментов матча Динамо - Шахтер (1:1).

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Динамо - Шахтер 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Украины
Динамо - Шахтер 1:1 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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