Андриевский шедевральным ударом со штрафного поразил ворота Шахтера
В субботу, 22 апреля, киевское Динамо встречалось на своем поле с донецким Шахтером в центральном матче 22-го тура украинской Премьер-лиги.
Команды не определили сильнейшего в противостоянии, обменявшись голами и завершив поединок вничью 1:1.
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Счет в матче на 12-й минуте удалось открыть гостям благодаря точному дальнему удару Тараса Степаненко, а отыгрались динамовцы усилиями Александра Андриевского, который ближе к концу встречи эффектно исполнил штрафной.
На 82-й минуте поединке полузащитник Динамо пробил в правый верхний угол, и мяч от перекладины залетел в ворота без шансов для голкипера Анатолия Трубина, который даже не попробовал среагировать.
Напомним, на ISPORT доступно видео всех голов и лучших моментов матча Динамо - Шахтер (1:1).