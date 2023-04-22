Динамо - Шахтер 1:1 Видео голов и лучших моментов матча 22.04.2023

В субботу, 22 апреля, в рамках 22-го тура УПЛ Динамо встречалось с Шахтером.

Обе команды начали матч весьма активно, создавая моменты у чужих ворот, однако выйти вперед было суждено команде из Донецка.

Тарас Степаненко нанес дальний удар, который чудом не смог парировать Руслан Нещерет, ввиду чего Шахтер повел в счете.

Киевский клуб после пропущенного мяча зарядился и пошел вперед. Лишь на 82-й минуте Александр Андриевский своим прекрасным ударом со штрафного смог возобновить паритет.

Вашему вниманию видеообзор матча Динамо - Шахтер:

Статистика матча Динамо - Шахтер в рамках 22-го тура УПЛ

Динамо - Шахтер 1:1

Голы: Андреевский, 82 - Степаненко, 12

Владение мячом: 53% - 47%

Удары по воротам: 3 - 5

Удары в створ: 2 - 3

Угловые: 3 - 4

Динамо Киев: Нещерет – Вивчаренко, Дячук, Сирота, Тимчик – Андриевский, Сидорчук – Волошин, Буяльский, Бенито – Ванат.

Шахтер: Трубин – Матвиенко, Ракицкий (Михайличенко, 60), Бондарь, Конопля – Степаненко – Судаков, Джурасек (Назарина, 61), Бондаренко, Гочолеишвили – Траоре.

Предупреждения: Бенито, 89 – Джурасек, 29, Ракицкий, 37, Бондаренко, 55, Назарина, 86, Михайличенко, 88