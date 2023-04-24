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Экс-игрок Динамо и сборной Украины гневно отреагировал на получение второй повестки в армию

Александр Алиев не стеснялся в выражениях, когда рассказывал о получении повестки.
Сегодня, 10:03
Александр Алиев / https://www.instagram.com/aliev_sasha8/
Александр Алиев / https://www.instagram.com/aliev_sasha8/

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев сообщил, что ему пришла уже вторая с начала войны с россией повестка в армию.

Алиев, который с первых дней полномасштабного вторжения страны-террориста записался в Территориальную оборону Киева, записал видео, в котором жестко проехался по людям, выдающим повестки.

"Хочу показать, вот. Вчера пришла вечером повестка мне в армию, призывают в армию. Я хочу просто спросить, а что там в Оболони за дятлы сидят бл*ть, которым бл*ть лишь бы показать свою работу, напечатать?".

"Я с первых дней войны нахожусь в армии бл*ть. Или вас бл*ть война до сих пор ничему не учит бл*ть? Вам лишь бы бл*ть или, извините меня, сп*здить, или показать, что вы напечатали и разослать всем? Клоуны, занимайтесь хоть чем-то полезным для страны, если обс*раетесь идти бл*ть на войну, понимаете".

После того, как он записался в Терроборону Киева, Александр Алиев рассказал, что к нему обращались многие люди, которые признались, что поменяли о нем свое мнение.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: война Динамо Киев Сборная Украины война с россией Александр Алиев

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